Why always me (KHK)?

Foto: LENA EHRING Karlskrona HK:s förre klubbchef Rolf Lindberg bemöter Blekingesports Bosse Johnssons krönika angående klubbens ständiga bekymmer. Dokument Karlskrona HK – en berg- och dalbana av känslor Bosse Johnsson: Jag undrar om KHK någonsin ställer sig den frågan? Frågan är berättigad, det är just så den uppfattas av allmänheten i Karlskrona. Krönikan är välskriven och lyfter ett återkommande problem – KHK:s ekonomi. Varför hamnar KHK ständigt i dessa diskussioner? Jag vill komplettera den bild som krönikan ger. Är det nya misslyckande som återkommande drabbar KHK eller är det något gammalt? De årliga diskussionerna kring ekonomi kan härledas till en händelse, misslyckande om du så vill, ombyggnad av arenan. Det är dessa kostnader som ligger bakom ekonomidiskussionerna sedan 2015. För att inte missuppfattas vill jag först rikta ett stort tack till Karlskrona kommun för den ombyggnad som genomfördes – TACK! Det politiska klimat som rådde innebar ekonomiska restriktioner och ständiga nej från kommunen för installationer utöver vad som först beslutats. Bland annat fanns inte ett fungerande WIFI-system projekterat, övervakning för att garantera säkerheten, inpasseringssystem, kablagedragning, infosystem in i omklädningsrum, inredning i omklädningsrum och förråd, tvätt- och torkmöjlighet för utrustning, vattenförsörjning till samtliga serveringsställen eller styrutrustning för jumbotron projekterade. Detta är enligt normal definition att betrakta som fasta installationer i en byggnad. Skulle det bli SHL-spel tvingades KHK att ta kostnader för det nämnda, totalt cirka 7,5 miljoner om vi räknar med inredning i restaurang. Kostnader för inredning i restaurang bör rimligen bäras av KHK men cirka 6 miljoner är kostnader som hyresvärden, kommunen, enligt praxis tar i andra sammanhang. Jag vet inte exakt hur mycket som återstår efter avskrivningar men det är inte orimlig att kommunen nu säger så här: "Vid ombyggnaden fanns inte ekonomiska möjligheter för kommunen att ta alla nödvändiga investeringar. Vi kom överens om att KHK tog ett större ansvar än vad en hyresgäst normalt gör. I den situation vi nu befinner oss i är det rimligt att kommunen ersätter KHK med hälften av de kostnader de burit, det vill säga 3 miljoner…." Det är inget bidrag, KHK och kommunen delar på kostnader som en hyresvärd normalt bär. En billig kompletterande peng för en modern eventarena. Jag ber om ursäkt för att jag lägger ord i munnen på några men det känns som en rimlig lösning. "Why always KHK?" Det är "Why always arena-ombyggnaden?" Dags att samlas kring en historiebeskrivning, få ett slut på diskussionerna bland politiker, allmänheten och KHK. Bygg en gemensam framtidsvision som driver event och inkomster för såväl klubb som kommun. Tack för din tid! Rolf Lindberg